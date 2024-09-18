Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.
S.D. idaresindeki otomobil, Taşyaka Mahallesi şehir mezarlığı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Enescan Tatoğlu'na (24) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tatoğlu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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