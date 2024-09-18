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        Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 19:02 Güncelleme: 18.09.2024 - 19:02
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        Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

        S.D. idaresindeki otomobil, Taşyaka Mahallesi şehir mezarlığı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Enescan Tatoğlu'na (24) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Tatoğlu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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