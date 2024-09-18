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        Bodrum açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 21:30 Güncelleme: 18.09.2024 - 21:45
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        Bodrum açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ile fiber teknede düzensiz göçmenler olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 19'u çocuk 36 düzensiz göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

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