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        Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

        Muğla'nın ilçelerinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 13:42 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:42
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        Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
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        Muğla'nın ilçelerinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Datça ilçesindeki Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'n­da ger­çek­le­ştirilen törende, Atatürk Anıtına, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği Temsilciliğinin çelenklerinin sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kıbrıs Gazisi Emekli Deniz Kurmay Albay Erdal Candan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Törene, Kaymakam Murat Atıcı, Garnizon Komutanı Ersan Şimşek, Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Datça Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Raman, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve aileleri katıldı.

        - Dalaman

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Dalaman Muharipler ve Gaziler Derneği tarafından Gürleyk Mahallesi'nde 50. Yıl Hatıra Ormanı oluşturularak gaziler günü anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Fidan dikiminde, Muharipler ve Gaziler Derneği Başkanı Süleyman Çetin, konuşma yaptı.

        - Fethiye

        Beşkaza Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kıbrıs Gazisi ve Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Ünal, yaptığı konuşmada, "Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur." dedi.

        Törene, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Garnizon Komutanı Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Deniz Albay Ahmet Emre İnal, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Muğla'nın diğer ilçelerinde de Gaziler Günü çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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