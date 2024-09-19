Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        The Times'ın listesine giren Fethiye'ye daha çok İngiliz'in gelmesi bekleniyor

        İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada göstermesinin, bölgeye gelen İngiliz turist sayını arttırması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:22 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        The Times'ın listesine giren Fethiye'ye daha çok İngiliz'in gelmesi bekleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada göstermesinin, bölgeye gelen İngiliz turist sayını arttırması bekleniyor.

        Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, AA muhabirine, haberin sektör temsilcileri tarafından sevinçle karşılandığını söyledi.

        Fethiye'nin birinci olması gerektiğini düşündüklerini ifade eden Uysal, "Fethiye doğası, tarihi ve plajlarıyla Avrupa'nın en güzel destinasyonu olabilecek konumda. Haberin çıkması eylül ve ekim döneminde yurt dışından gelecek misafirlerimize ivme kazandıracaktır. Tesislerimizin doluluk yüzdelerini de arttıracaktır." dedi.

        Bölgenin ana pazarının İngiltere olduğunu ve gelen turistlerin yüzde 60'ını İngilizlerin oluşturduğunu vurgulayan Uysal, "İngiltere'de böyle bir haberin yayınlanması gelecek yıllardaki erken rezervasyonlarımızı artıracaktır. Sektör için 2025 yılına olumlu yönde etki edecek bir haber." değerlendirmesini yaptı.

        ​​​​​​​- "Bilinen bir derecenin tescillenmiş olması bizim için önemli"

        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nın işletme müdürü Burak Ardahan ise haberin Fethiye ve ülke turizmi için gurur verici olduğunu belirtti.

        Özellikle İngiliz pazarında bu yayının çıkmasının Fethiye için çok güzel olduğunu dile getiren Ardahan, şunları kaydetti:

        "Bu yıl Avrupa'dan olan turizm hareketi Avrupa Kupası ve olimpiyatlar nedeniyle biraz geç başladı ama sonrasında artarak devam etti. Özellikle Muğla bölgesi İngiliz ağırlıklı olduğu için bizi sevindiren bir haber. Aslında bilinen bir derecenin tescillenmiş olması bizim için önemli. Fethiye, özellikle Ölüdeniz Kumburnu ve Belcekız plajlarıyla uluslararası tanıtımlarda Türkiye'nin gururu."​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "Sığınıklara girin" çağrısı panik yarattı
        "Sığınıklara girin" çağrısı panik yarattı
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
        Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
        Antalya ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
        Antalya ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
        Fethiye'de yamaç paraşütü yolcusu ile pilotun diyaloğu izleyenleri gülümset...
        Fethiye'de yamaç paraşütü yolcusu ile pilotun diyaloğu izleyenleri gülümset...
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Muğlalı Kore gazisi, gönüllü gittiğ...
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Muğlalı Kore gazisi, gönüllü gittiğ...
        Marmaris'te yanan alanlar yeşeriyor
        Marmaris'te yanan alanlar yeşeriyor
        Bodrum açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı