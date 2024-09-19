Dalaman'da kamu kurumu personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakut ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Filiz Koçyiğit tarafından organize edilen etkinlikle bağımlılığa karşı güç birliği oluşturulması amaçlanıyor.

Katılımcılara bağımlılıkla ilgili detaylı bilgiler sunularak, riskler ve bağımlılıkla başa çıkma yolları kapsamlı şekilde açıklandı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim, Adile İhsan Mermerci Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görev yapan Bağımlılıkla Mücadele Formatörü Psikolojik Danışman Ramazan Dovan, bağımlılık türleri, bağımlılığın toplum üzerindeki etkileri ve mücadele yöntemleri konularını anlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.