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        Dalaman'da kamu kurumu personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi

        Muğla'nın Dalaman ilçesindeki kamu kurumu personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:24 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:32
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        Dalaman'da kamu kurumu personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi
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        Muğla'nın Dalaman ilçesindeki kamu kurumu personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim, Adile İhsan Mermerci Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görev yapan Bağımlılıkla Mücadele Formatörü Psikolojik Danışman Ramazan Dovan, bağımlılık türleri, bağımlılığın toplum üzerindeki etkileri ve mücadele yöntemleri konularını anlattı.

        Katılımcılara bağımlılıkla ilgili detaylı bilgiler sunularak, riskler ve bağımlılıkla başa çıkma yolları kapsamlı şekilde açıklandı.

        Dalaman Kaymakamı Mesut Yakut ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Filiz Koçyiğit tarafından organize edilen etkinlikle bağımlılığa karşı güç birliği oluşturulması amaçlanıyor.

        İlçe genelinde bağımlılıkla mücadele farkındalığının artırılması amacıyla benzer etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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