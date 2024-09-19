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        Muğla açıklarında sürüklenen yelkenlideki 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızasıyla sürüklenen yelkenli teknede, aralarında çocuklarında bulunduğu 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 19:13 Güncelleme: 19.09.2024 - 19:23
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        Muğla açıklarında sürüklenen yelkenlideki 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızasıyla sürüklenen yelkenli teknede, aralarında çocuklarında bulunduğu 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce, İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenlideki 18'i çocuk 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Teknede bulunan 2 kişi de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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