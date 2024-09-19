Muğla'da ambulans helikopter 1 aylık bebek için havalandı

Bebek, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki piste inen helikopter ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 1 aylık Mehmet Artun Kahraman'ın ileri tetkik ve tedavisi için Antalya'ya sevk talebinde bulunuldu.

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