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        Muğla'da ambulans helikopter 1 aylık bebek için havalandı

        Muğla'da, beyinde su toplanması tanısı ile tedavi gören 1 aylık bebek, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 22:07 Güncelleme: 19.09.2024 - 22:07
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        Muğla'da ambulans helikopter 1 aylık bebek için havalandı
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        Muğla'da, beyinde su toplanması tanısı ile tedavi gören 1 aylık bebek, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 1 aylık Mehmet Artun Kahraman'ın ileri tetkik ve tedavisi için Antalya'ya sevk talebinde bulunuldu.

        Bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.

        Bebek, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki piste inen helikopter ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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