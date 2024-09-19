Marmaris'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi

Marmaris Kaymakamlığı, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla gaziler ve aileleri ile şehit aileleri onuruna program gerçekleştirildi.

Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde yapılan etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Azmi Özkan, Kıbrıs gazileri, aileleri, şehit aileleri, birim müdürleri ve diğer davetliler katıldı.

Kaya, şehit aileleri ve gazilerle olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.