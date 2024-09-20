Muğla'da 31'i kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı

Öte yandan, 2 bin 384 kişinin sorgulandığı çalışmada, 6 kişi gözaltına alınırken18 kişiye adli, 9 kişiye de idari işlem yapıldı.

Bu kapsamda 27'si, 2 yıla, 1'i 5 yıla, 3'ü 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası, 3'ü de çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan toplam 34 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde eş zamanlı olarak 74 ekip ve 202 personelin katılımıyla aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

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