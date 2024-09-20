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        Muğla'da 31'i kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı

        Muğla'da, 31'i kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 aranan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 20.09.2024 - 13:02
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        Muğla'da 31'i kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı
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        Muğla'da, 31'i kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 aranan kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde eş zamanlı olarak 74 ekip ve 202 personelin katılımıyla aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda 27'si, 2 yıla, 1'i 5 yıla, 3'ü 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası, 3'ü de çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan toplam 34 şüpheli yakalandı.

        Öte yandan, 2 bin 384 kişinin sorgulandığı çalışmada, 6 kişi gözaltına alınırken18 kişiye adli, 9 kişiye de idari işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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