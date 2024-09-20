Muğla'da hafızlık bölge finali yarışması düzenlendi

Yarışmada dereceye giren öğrencilere Türkiye Diyanet Vakfı Muğla Şubesi tarafından para ödülünün yanı sıra Muğla İl Müftülüğü tarafından da Başkanlık eserlerinden hediye edildi.

Komisyonun sorduğu ayetleri ezberden okuyarak derece elde etmeye çalışan Hafız öğrencilerin kıyasıya mücadelesine aileleri ve kurs hocaları da destek verdi.

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Vahdeddin Şimşek'in Komisyon Başkanlığını yaptığı yarışmada Muğla İl Müftü Yardımcısı Erkan Saral ve Ula İlçe Müftüsü Ebubekir Tatlı Komisyon üyesi olarak yer aldı.

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