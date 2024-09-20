Muğla'da hükümlüler şehit mezarının temizliğini yaptı

Temizlik sonrası Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, hükümlüler ve din görevlileri, şehit kabrinde dua etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, şehit mezarında bakım ve temizlik çalışması yaptı.

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