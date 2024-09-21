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        Muğla'da Göktepe Kültür ve Sanat Festivali yapıldı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Göktepe Kültür ve Sanat Festivali'nde bölgenin kültür mirası sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 22:06 Güncelleme: 21.09.2024 - 22:35
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        Muğla'da Göktepe Kültür ve Sanat Festivali yapıldı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Göktepe Kültür ve Sanat Festivali'nde bölgenin kültür mirası sergilendi.

        Göktepe Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen festival kortej yürüyüşüyle başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinlikte yaptığı konuşmada, Göktepe'nin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıktığını söyledi.

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ise kültür, doğa, tarih, gelenek ve göreneklerin korunarak devam ettirilmesi gereken bir miras olduğunu kaydetti.

        Sadece yapı ve meydanları koruyarak bu mirası sürdürmenin mümkün olmadığını belirten Köksal, "Geleneklerimizi, mutfağımızı, danslarımızı, folklorumuzu da koruyup çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Bu kültürel değerlerimiz, nesiller boyu sürekliliğini korumalı." dedi.

        Zeytinyağı fabrikasının açıldığı ve zeytinyağı tadım eğitiminin de verildiği festivalde, bölgede yaşayan kadınlar tarafından hazırlanan yöresel ürünlerin sunumu ve satışı yapıldı.

        Yöresel ürünlerin bulunduğu stantlara vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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