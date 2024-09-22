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        Muğla'da boğa güreşinden elde edilen gelir hasta ve engelliler için kullanıldı

        Muğla'da düzenlenen 21'inci Geleneksel Yeşilyurt Boğa Güreşi Festivali'nde sağlanan 1 milyon 200 bin lira, maddi durumu yetersiz olan hastalar ve engellilerin tedavisi için kullanıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 12:09 Güncelleme: 22.09.2024 - 12:37
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        Muğla'da boğa güreşinden elde edilen gelir hasta ve engelliler için kullanıldı
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        Muğla'da düzenlenen 21'inci Geleneksel Yeşilyurt Boğa Güreşi Festivali'nde sağlanan 1 milyon 200 bin lira, maddi durumu yetersiz olan hastalar ve engellilerin tedavisi için kullanıldı.

        Menteşe ilçesinde, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 46 çift boğanın güreşini 5 bine yakın kişi izledi.

        Etkinlik öncesi sahne alan sanatçı Tolga Çandar, güreşlerin maddi durumu yetersiz olan hastalar ve engelliler yararına olması nedeniyle ücret almadı.

        Güreş ağalığını 125 bin lira ile alan iş insanı Mert Baş, güreş komitesine ayrıca bağışta bulundu. Organizasyonda, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira gelir elde edildi.

        Toplumsal duyarlılık örneği sergilenen etkinlikte, boğa sahipleri ve esnaf kazançlarından feragat etti.

        Toplanan paranın bir kısmı ile maddi durumu iyi olmayan iki hastanın tedavisi sağlandı ve 3 bedensel engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye alındı.

        Güreş komitesi, kalan paranın SMA hastası çocuklara bağışlanması için Muğla Valiliği'ne başvuru yaptı.

        Güreş tertip komitesinden Ömer Akan, gazetecilere, güreşlerin 8 Eylül’de SMA hastası çocuklar ve yardıma muhtaç kişiler yararına düzenlendiğini söyledi.

        Tertip komitesinden Nadir Dişsiz de bugüne kadar düzenlenen güreşlerde elde edilen gelirin yol yapımı, kamera sistemi, cami ve okul yararına harcandığını hatırlattı.

        Bu yıl farklı bir kampanya yürüterek SMA'lı ve engelli çocuklar yararına güreşleri tertip ettiklerini anlatan Dişsiz, geçen yıllara oranla yapılan bağışların çok daha üzerinde bir miktarda bağış topladıklarına dikkati çekti.

        Güreşlerin SMA'lı çocuklar yararına yapıldığını öğrenen esnafın da kendilerine çok destek çıktığını anlatan Dişsiz, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira para topladıklarını kaydetti.

        Seneye güreşleri LÖSEV yararına düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Dişsiz, “Normalde popülaritesine göre değişen miktarlarda güreşen boğaların sahipleri SMA hastası çocuklar için çok büyük fedakarlıklar gösterdi. Ödül kazanan boğa sahiplerinin bazıları 40 bin lira alacakken sadece 20 bin lira aldı. Bu nedenle bağış miktarımız yükseldi. Kalan miktarı SMA’lı çocuklarımıza bağışlayacağız. Valiliğimize başvurumuzu yaptık." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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