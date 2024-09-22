Muğla'da boğa güreşinden elde edilen gelir hasta ve engelliler için kullanıldı

Muğla'da düzenlenen 21'inci Geleneksel Yeşilyurt Boğa Güreşi Festivali'nde sağlanan 1 milyon 200 bin lira, maddi durumu yetersiz olan hastalar ve engellilerin tedavisi için kullanıldı.

Menteşe ilçesinde, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 46 çift boğanın güreşini 5 bine yakın kişi izledi.

Etkinlik öncesi sahne alan sanatçı Tolga Çandar, güreşlerin maddi durumu yetersiz olan hastalar ve engelliler yararına olması nedeniyle ücret almadı.

Güreş ağalığını 125 bin lira ile alan iş insanı Mert Baş, güreş komitesine ayrıca bağışta bulundu. Organizasyonda, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira gelir elde edildi.

Güreş komitesi, kalan paranın SMA hastası çocuklara bağışlanması için Muğla Valiliği'ne başvuru yaptı.

Toplanan paranın bir kısmı ile maddi durumu iyi olmayan iki hastanın tedavisi sağlandı ve 3 bedensel engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye alındı.

Toplumsal duyarlılık örneği sergilenen etkinlikte, boğa sahipleri ve esnaf kazançlarından feragat etti.

Tertip komitesinden Nadir Dişsiz de bugüne kadar düzenlenen güreşlerde elde edilen gelirin yol yapımı, kamera sistemi, cami ve okul yararına harcandığını hatırlattı.

Bu yıl farklı bir kampanya yürüterek SMA'lı ve engelli çocuklar yararına güreşleri tertip ettiklerini anlatan Dişsiz, geçen yıllara oranla yapılan bağışların çok daha üzerinde bir miktarda bağış topladıklarına dikkati çekti.

Güreşlerin SMA'lı çocuklar yararına yapıldığını öğrenen esnafın da kendilerine çok destek çıktığını anlatan Dişsiz, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira para topladıklarını kaydetti.