Bodrum'da teneke kutuya sıkışan yılan kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, teneke kutu içerisinde sıkışan yılan, kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, teneke kutu içerisinde sıkışan yılan, kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.
Eskiçeşme Mahallesi'nde bir teneke kutuya giren yılanın çıkamadığını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekibi, teneke kutuyu keserek hayvanı çıkardı.
Ekipler tarafından muhafaza altına alınan yılan, yerleşim yerinden uzak bir yerde doğal yaşam alanına bırakıldı.
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