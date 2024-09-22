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        Bodrum'da teneke kutuya sıkışan yılan kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, teneke kutu içerisinde sıkışan yılan, kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 13:43 Güncelleme: 22.09.2024 - 13:52
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        Bodrum'da teneke kutuya sıkışan yılan kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, teneke kutu içerisinde sıkışan yılan, kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.

        Eskiçeşme Mahallesi'nde bir teneke kutuya giren yılanın çıkamadığını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekibi, teneke kutuyu keserek hayvanı çıkardı.

        Ekipler tarafından muhafaza altına alınan yılan, yerleşim yerinden uzak bir yerde doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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