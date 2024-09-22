Fethiye'de "Arabasız Gün" etkinliğinde bisiklete binildi

Belediye Başkanı Karaca, gazetecilere, hava kirliliğini azaltmak, doğayı korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam sunmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Fethiye Belediyesince sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek ve çevre dostu ulaşım alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, 3. Etap Sahil Bandı'ndan Beşkaza Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen ve "Arabasız Gün" adı verilen etkinlikte bisiklet turu yapıldı.

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