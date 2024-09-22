Muğla'da parmağına yüzük sıkışan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Kentte yaşayan bir kişi, parmağına taktığı çelik yüzük sıkışınca itfaiyeden yardım istedi.
Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekibi, vatandaşın parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.