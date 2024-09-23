"2. Fethiye Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali" 25-26 Eylül'de yapılacak

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Fethiye Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali, 25-26 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Fethiye Belediyesinin açıklamasında, belediyenin organizatörlüğünde, Fethiye Likya Kadın Kalkınma Kooperatifince başlatılan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu'nun destek verdiği festivalin Beşkaza Meydanı'nda yapılacağı belirtildi.

Etkinlik kapsamında Türkiye ve Yunanistan'dan ünlü şefler, akademisyenler, gazeteciler ve yazarların ilçede bir araya geleceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Alim Karaca, organizasyonun ilçenin eşsiz yöresel lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla başlatıldığına işaret ederek, lezzet, kültür ve dostluğun iç içe geçeceği özel etkinliğe herkesi davet etti.

İlçede uzun yıllardır restoran işleten Maria Ekmekçioğlu ise "İki yakayı birleştiren gastronomi, kültür ve dostluk festivalini bu yıl ikinci kez düzenliyoruz. Antik Likya diyarı, kültür ve gastronomiyi birleştiriyor, dağı denizle bir tablo gibi harmanlıyor." ifadesini kullandı.