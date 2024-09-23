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        Fethiye'de 86 ve 81 yaşında iki Hollandalı turist yamaç paraşütü yaptı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 86 ve 81 yaşında iki Hollandalı turist, ilk kez yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:01 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:19
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        Fethiye'de 86 ve 81 yaşında iki Hollandalı turist yamaç paraşütü yaptı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 86 ve 81 yaşında iki Hollandalı turist, ilk kez yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşadı.

        İlçede tatil yapan 86 yaşındaki Jan Dorser ile 81 yaşındaki Dirkje Blankvorrt yamaç paraşütü yapmaya karar verdi.

        Babadağ'ın 1900 metre pistine çıkan Dorser yamaç paraşütü pilotu Zafer Şekerci ile Blankvorrt ise Tunahan Çelik ile ikili uçuş yaptı.

        İlk kez yamaç paraşüt yaptıkları öğrenilen Hollandalı turistler, yaklaşık yarım saat Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuşbakışı izledi.

        Dorser ile Blankvorrt'un bulunduğu paraşütler, uçuşun ardından Belcekız Sahili'ne iniş yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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