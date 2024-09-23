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        Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 21:00 Güncelleme: 23.09.2024 - 21:06
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        Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kalekent açıklarında bir teknenin sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

        Beş metre uzunluğundaki tekne, Tahlisiye-14 botunca yedeklenerek içerisindeki 2 kişi kurtarıldı.

        Tekne, Bağlar Koyu'nda emniyete alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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