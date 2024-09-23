Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kalekent açıklarında bir teknenin sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Beş metre uzunluğundaki tekne, Tahlisiye-14 botunca yedeklenerek içerisindeki 2 kişi kurtarıldı.
Tekne, Bağlar Koyu'nda emniyete alındı.
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