Bodrum'da otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Taner Şar'ın kullandığı 34 HFM 939 plakalı motosiklet, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde karşı yönden gelen İsmail Ç'nin kullandığı 38 KH 404 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Şar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada hafif yaralanan İsmail Ç. ve araçtaki Mustafa K, ambulansla hastaneye kaldırıldı, cenaze ise hastane morguna götürüldü.
Öte yandan, şarampole devrilen otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı. Kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.
Güçlükle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi, ormanlık alan zarar gördü.
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