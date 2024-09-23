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        Bodrum'da otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 23:13 Güncelleme: 23.09.2024 - 23:28
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        Bodrum'da otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Taner Şar'ın kullandığı 34 HFM 939 plakalı motosiklet, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde karşı yönden gelen İsmail Ç'nin kullandığı 38 KH 404 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Şar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada hafif yaralanan İsmail Ç. ve araçtaki Mustafa K, ambulansla hastaneye kaldırıldı, cenaze ise hastane morguna götürüldü.

        Öte yandan, şarampole devrilen otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı. Kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Güçlükle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi, ormanlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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