Amos Antik Kenti'nin tiyatrosu restore edilecek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kazı çalışmaları yapılan Amos Antik Kenti'nin tiyatrosunun restorasyonu planlanıyor.

Marmaris'in 20 kilometre güneybatısında Asarcık Tepesi'nde yer alan antik kentte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer'in başkanlığında çalışmalar sürdürülüyor.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı Mutlu Ayhan, antik kenti ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarında gelinen noktadan memnun olduklarını söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Amos Antik Kenti'nde konser düzenlediklerini hatırlatan Ayhan, "Gelecek yıl tiyatro alanının restore edilmesi planlanıyor. Burada birlikte yeni projelerimizi hayata geçirmeyi heyecanla bekliyoruz. Amos'a verdiği kıymetli emeklerden dolayı kazı başkanımıza ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ederiz. MTO olarak ilçemizde devam eden arkeolojik çalışmalara desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yüzey araştırmalarına 2019'da başlanan antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda nekropol alanı, Athena tapınağı, sivil konutların bir bölümü ve tiyatronun sahne binası ortaya çıkarıldı.