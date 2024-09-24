Muğla'da "Sarıgerme Şehit Eren Bülbül Meydanı" açıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde "Sarıgerme Şehit Eren Bülbül Meydanı" düzenlenen törenle açıldı.

Ortaca Belediyesi ile hayırsever bir vatandaş tarafından Sarıgerme Mahallesi'nde Şehit Eren Bülbül'ün anısına yapılan meydanda dinlenme alanı ve kütüphane bulunuyor.

Açılış töreninde konuşma yapan Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, ülkede acıların da sevinçlerin de ortak olduğunu söyledi.

"İyi ki varsın Eren" diyen Cevheroğlu, "Bir arada yaşamaktan ve yaşayacak olmaktan son derece mutluyuz. Bu parkta oynayan çocuklar da Eren'i merak edecekler ve onu tanımaktan mutlu olacaklar. Eren'in şehit olduğu idealleri öğrenecekler, bu ülkenin bölünmezliğini, ülkenin daha ileriye gitmesini, birlikte yaşama iradesini bu çocuklar her zaman hatırlayacaklar. Parkın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.