Bodrum'da tersane atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Polis ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Atölyede büyük çapta hasara neden olan yangın, ormanlık alana da zarar verdi.

Yakındaki ormanlık alana da sıçrayan yangına, Muğla Orman Müdürlüğü Bodrum İşletme Şefliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Kumbahçe Mahallesi İçmeler mevkisindeki tersaneye ait yat mobilyaları üretilen atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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