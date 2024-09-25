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        İlk deplasman galibiyetini alan Bodrum FK, Süper Lig'e alışıyor

        ALİ BALLI - Trendyol Süper Lig'in 6 haftasında ilk deplasman galibiyetine ulaşan Sipay Bodrum FK, ilk kez yer aldığı bul kulvara adapte olmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:11
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        İlk deplasman galibiyetini alan Bodrum FK, Süper Lig'e alışıyor
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        ALİ BALLI - Trendyol Süper Lig'in 6 haftasında ilk deplasman galibiyetine ulaşan Sipay Bodrum FK, ilk kez yer aldığı bul kulvara adapte olmaya çalışıyor.

        Kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, geride kalan 6 haftada 4 mağlubiyet 2 galibiyet elde etti.

        Yedinci haftaya 6 puanla 13. sırada giren ve 29 Eylül Pazar günü Adana Demirspor ile sahasında karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekip, galibiyet serisi yakalama peşinde.

        - Taşdemir: "İlkleri yavaş yavaş yaşıyoruz"

        Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde geride bıraktıkları 6 haftayı değerlendirdi ve gelecek hedeflerini anlattı.

        Taşdemir, yıldız transferlerden ziyade, takım oyununa uyum sağlayabilecek, oyunu geliştirmeye yardımcı olabilecek isimlere öncelik verdiklerini söyledi.

        Transfer ettikleri oyuncuların çok uzun süredir Bodrum FK'de oynadıkları hissiyatını verdiğini dile getiren Taşdemir, bunun da kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

        Geride kalan hafta Atakaş Hatayspor'a karşı iyi bir takım oyunu oynayarak ilk deplasman galibiyetini aldıklarını hatırlatan Taşdemir, "Daha önce ilk iç saha galibiyetimizi almış, Süper Lig'de ilk galibiyetle tanışmıştık. İlkleri yavaş yavaş yaşıyoruz. Çünkü ilk defa bulunduğumuz bir lig." diye konuştu.

        Geliştirmeleri gereken yönleri bulunduğuna işaret eden Taşdemir, ancak iyi oynamaya ve keyif vermeye çalışan bir takım görüntüsünde olduklarını anlattı.

        Teknik direktör Taşdemir, Süper Lig'e alıştıklarını belirterek, "İyi oyun oynamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 6 haftayı böyle değerlendirebilirim. Hem iyi taraflar hem de kötü taraflar mevcut. Basit hatalar da var, ekstra işler de var. Değerlendiremediğimiz çok pozisyon oldu. Verdiğimiz basit pozisyonlar var. İki galibiyet çıkartabildik. Daha fazla da olabilirdi. Bundan sonrası için ligin her geçen gün biraz daha zorlaştığını düşünüyorum. Elimizden gelen mücadeleyi verip, iyi oynamaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Oyuncuların lige yavaş yavaş adapte olduğuna dikkati çeken Taşdemir, "Kolay bir şey değil. Üç yıl önce ikinci, üçüncü liglerde oynarken, şimdi Süper Lig'de oynuyorsunuz. Adaptasyonu, psikolojisi hakikaten zor. Onu doğru toparlayabilmek lazım. Toparlayabilen arkadaşım var, toparlayamayan, o heyecanı yaşayan arkadaşım var. Altıncı haftadan sonra bunun biraz daha oturmuş olduğunu görüyorum. Artık yavaş yavaş adapte olduk ve bu lig seviyesinde oynamaya çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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