Fethiye'de teknede çıkan hasara neden oldu
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki marinada bağlı bulunan teknede çıkan yangın hasara yol açtı.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki marinada bağlı bulunan teknede çıkan yangın hasara yol açtı.
Cumhuriyet Mahallesi Kordon Boyu'ndaki belediyeye ait marinada bağlı olan "Milda" isimli teknenin kaptan köşkünde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Tekneyi saran alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Teknede hasara neden olan yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.
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