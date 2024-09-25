Bodrum'da zarar verildiği belirlenen dört ağaçta inceleme yapıldı

Bodrum'da belediye ekipleri, ilçede zarar verilen ağaçlar hakkında inceleme yaptı.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Eskiçeşme Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde kaldırımdaki dört ağaca zarar verildiği ve ağaçların kurumaya başladığı ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

İncelemede, Ficus nitida (Sokak Benjamini) olduğu belirlenen ağaçların gövdelerine matkapla zarar verildiği tespit edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, doğaya ve çevreye zarar verenlere asla müsamaha göstermeyeceklerini bildirdi.