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        Bodrum'da zarar verildiği belirlenen dört ağaçta inceleme yapıldı

        Bodrum'da belediye ekipleri, ilçede zarar verilen ağaçlar hakkında inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:00 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:24
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        Bodrum'da zarar verildiği belirlenen dört ağaçta inceleme yapıldı
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        Bodrum'da belediye ekipleri, ilçede zarar verilen ağaçlar hakkında inceleme yaptı.

        Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Eskiçeşme Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde kaldırımdaki dört ağaca zarar verildiği ve ağaçların kurumaya başladığı ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

        İncelemede, Ficus nitida (Sokak Benjamini) olduğu belirlenen ağaçların gövdelerine matkapla zarar verildiği tespit edildi.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, doğaya ve çevreye zarar verenlere asla müsamaha göstermeyeceklerini bildirdi.

        İhbar gelir gelmez ekibin gerekli çalışmaları yaptığını belirten Mandalinci, "Küresel iklim krizinin etkileri tüm dünyayı sarmışken, yeşile hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız varken yollarda, dağlarda, ormanlardaki yeşilimize, doğamıza, tam ifadesiyle nefes ve oksijen kaynaklarımıza zarar veriliyor olması kabul edilemez bir durumdur. Ağaçlarımıza zarar verenleri bulmak için yoğun bir şekilde çalışacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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