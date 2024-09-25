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        Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botta 35 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 20:19 Güncelleme: 25.09.2024 - 20:19
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        Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botta 35 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli sahil güvenlik uçağı tarafından açıkta lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Bölgeye yönlendirilen ekipler tarafından durdurulan lastik botta 35 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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