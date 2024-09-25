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        Muğla'da AK Parti "Türkiye Buluşmaları"nda iş adamları ve STK'ler dinlendi

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert, dünya ticaretinden elde edilen gelirin artırılması için iş insanlarına büyük görevler düştüğünü belirterek, "Dünya ticaretinden bizim elde etmiş olduğumuz pay yüzde 1 civarında. Biz sizlerin gayretleriyle dünya ticaretinden aldığımız payı yüzde 1,5-2'ye çıkarmak zorundayız. Bunu başardığımız vakit bizim duruşumuz değişecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 22:01 Güncelleme: 25.09.2024 - 22:01
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        Muğla'da AK Parti "Türkiye Buluşmaları"nda iş adamları ve STK'ler dinlendi
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        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert, dünya ticaretinden elde edilen gelirin artırılması için iş insanlarına büyük görevler düştüğünü belirterek, "Dünya ticaretinden bizim elde etmiş olduğumuz pay yüzde 1 civarında. Biz sizlerin gayretleriyle dünya ticaretinden aldığımız payı yüzde 1,5-2'ye çıkarmak zorundayız. Bunu başardığımız vakit bizim duruşumuz değişecek." dedi.

        Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında, iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri dinlendi.

        Programda konuşan AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert, dünyada 206 ülke arasında bir yarış olduğunu, bir tarafta bazı ülkelerin bir yerleri sömürmeye çalışırken bir taraftan da adaleti tesis etmeye çalışan ülkeler olduğunu söyledi.

        Bunların bir kısmının gelişmiş ülkeler olduğuna dikkati çeken Sert, bir kısmının ise yardıma muhtaç ülkeler olduğunu ifade etti.

        - "Türkiye'nin coğrafyada çok önemli bir pozisyonu var"

        Dünya haritasında İtalya'dan başlayıp Çin'e kadar olan bir coğrafyada Türkiye gibi başarılı bir ülke olmadığını belirten Sert, "İtalya'dan Çin'e kadar olan 60'tan fazla ülkenin içinde teknolojisini, insan kapasite ve kalitesini, eğitim sistemini, devlet sistemini, sosyal yapılanmayı, finansal sistemlerini, sağlık ve bankacılık sistemlerini geliştirebilmiş ve üretim kabiliyeti yükselmiş başka ülke yok. Türkiye'nin coğrafyada çok önemli bir pozisyonu var. Neredeyse dünyanın merkezi ve her yerle ilişkisi olan bir noktada. Şimdi tam bu noktada dünya ticaretinin de bize ihtiyacı var." diye konuştu.

        Dünya sisteminin de regüle edilmeye ve düzenlenmeye ihtiyacı olduğunu anlatan Sert, sistemin adalet ararken ihracatının artırılması için yine Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

        İş adamları ve STK'lerin, Türkiye'den beklenen sistem kurma, sistem kurmayı öğretme görevini üstlenecek kişiler olduğunu vurgulayan Sert, şunları kaydetti:

        "Dünya ticaretinden bizim elde etmiş olduğumuz pay yüzde 1 civarında. Biz sizlerin gayretleriyle dünya ticaretinden aldığımız payı yüzde 1,5-2'ye çıkarmak zorundayız. Bunu başardığımız vakit bizim duruşumuz değişecek. Aynı zamanda ihracatçılarımızın sayısını artırmak zorundayız. 110 bin civarındaki ihracatçı sayımızı 250 bine çıkarmak zorundayız. Dünyaya hükmeden ihracatçı yetiştirmek zorundayız. Fikir satan, fikir satacak. Pergel gibi olacağız. Pergelin bir ayağı Muğla'da bir ayağı dünyanın her köşesinde olacak. Dünyadaki bütün fırsatları değerlendireceğiz. Mutlaka bizim bir ayağımız Türkiye'de bir ayağımız dışarda olacak. Bu ister ticaret ister gezmek için olsun. Buna mecburuz. Çünkü başka ülkelerin insanları bu görevi size vermiştir. Sizler ve bizler Türkiye Cumhuriyeti devletinin şanlı birer ferdiyiz. Bu bilinçle şirketleşmemizi, hayatımızı, ticaretimizi düzene sokalım. Biz mutlaka başarılı ve güçlü olmak zorundayız. Dünyada var olan 206 ülkenin 160'ındaki kanaat Türkiye'ye bir şey olmaması yönünde."

        Sert, bütün dünya milletleri çökse de Türkiye'nin bunları kaldıracak öz geçmişi olduğunu, çünkü ülkede şu anda da iyi yetişmiş insan gücü bulunduğunu dile getirdi.

        Programa AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, İl Başkanı Gültekin Akça, İl Koordinatörü İbrahim Aydın, iş adamları ve STK temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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