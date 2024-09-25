Muğla'da AK Parti "Türkiye Buluşmaları"nda iş adamları ve STK'ler dinlendi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert, dünya ticaretinden elde edilen gelirin artırılması için iş insanlarına büyük görevler düştüğünü belirterek, "Dünya ticaretinden bizim elde etmiş olduğumuz pay yüzde 1 civarında. Biz sizlerin gayretleriyle dünya ticaretinden aldığımız payı yüzde 1,5-2'ye çıkarmak zorundayız. Bunu başardığımız vakit bizim duruşumuz değişecek." dedi.

Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında, iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri dinlendi.

Programda konuşan AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert, dünyada 206 ülke arasında bir yarış olduğunu, bir tarafta bazı ülkelerin bir yerleri sömürmeye çalışırken bir taraftan da adaleti tesis etmeye çalışan ülkeler olduğunu söyledi.

Bunların bir kısmının gelişmiş ülkeler olduğuna dikkati çeken Sert, bir kısmının ise yardıma muhtaç ülkeler olduğunu ifade etti.

- "Türkiye'nin coğrafyada çok önemli bir pozisyonu var"

Dünya haritasında İtalya'dan başlayıp Çin'e kadar olan bir coğrafyada Türkiye gibi başarılı bir ülke olmadığını belirten Sert, "İtalya'dan Çin'e kadar olan 60'tan fazla ülkenin içinde teknolojisini, insan kapasite ve kalitesini, eğitim sistemini, devlet sistemini, sosyal yapılanmayı, finansal sistemlerini, sağlık ve bankacılık sistemlerini geliştirebilmiş ve üretim kabiliyeti yükselmiş başka ülke yok. Türkiye'nin coğrafyada çok önemli bir pozisyonu var. Neredeyse dünyanın merkezi ve her yerle ilişkisi olan bir noktada. Şimdi tam bu noktada dünya ticaretinin de bize ihtiyacı var." diye konuştu.