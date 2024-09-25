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        Bodrum'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 22:13 Güncelleme: 25.09.2024 - 22:17
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        Bodrum'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı açıklamasına göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, hakkında "aletle kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.M.Y'nin ilçede olduğu tespit edildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Turgutreis Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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