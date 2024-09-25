Bodrum'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Turgutreis Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı açıklamasına göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, hakkında "aletle kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.M.Y'nin ilçede olduğu tespit edildi.

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