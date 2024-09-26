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        Muğla'da 100 Yaş Evi sakinleri eski eşyaları yeniliyor

        Muğla'da 60 yaş üstü kişiler için hizmete açılan 100 Yaş Evi'nin sakinleri, geri dönüşüm atölyesinde çanta, yastık kılıfı, dantel ve elbise gibi eşyaları yeniliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:32 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:39
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        Muğla'da 100 Yaş Evi sakinleri eski eşyaları yeniliyor
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        Muğla'da 60 yaş üstü kişiler için hizmete açılan 100 Yaş Evi'nin sakinleri, geri dönüşüm atölyesinde çanta, yastık kılıfı, dantel ve elbise gibi eşyaları yeniliyor.

        Muğla Büyükşehir Belediyesinin, ileri yaştakilerin sosyal yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla Menteşe ilçesinde hizmete sunduğu 100 Yaş Evi'nin üyeleri, çeşitli atölyelerde çalışmalar yaparak keyifli zaman geçiriyor.

        Geri dönüşüm atölyesinde eğitim veren el sanatları öğretmeni Merve Kahraman, katılımcıların çeyizlik sandıklarını açarak annelerinden kalma yastık kılıfı ve dantellere yeniden hayat verdiğini söyledi.

        Atölye ile 100 Yaş Evi sakinlerine eski eşyalarını değerlendirmeleri için fırsat sunduklarını belirten Kahraman, "Atölyeye gelen vatandaşlarımız eski kıyafetlerini getirebildiği gibi dışarıdan da atölyemize destek vermek isteyen kişilerin ürünlerini kabul ediyoruz. Bu atölyenin sonunda ise dikiş yapan katılımcılarımız defileyle kendilerini ödüllendirecek." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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