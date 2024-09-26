Muğla'da 100 Yaş Evi sakinleri eski eşyaları yeniliyor

Muğla'da 60 yaş üstü kişiler için hizmete açılan 100 Yaş Evi'nin sakinleri, geri dönüşüm atölyesinde çanta, yastık kılıfı, dantel ve elbise gibi eşyaları yeniliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin, ileri yaştakilerin sosyal yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla Menteşe ilçesinde hizmete sunduğu 100 Yaş Evi'nin üyeleri, çeşitli atölyelerde çalışmalar yaparak keyifli zaman geçiriyor.

Geri dönüşüm atölyesinde eğitim veren el sanatları öğretmeni Merve Kahraman, katılımcıların çeyizlik sandıklarını açarak annelerinden kalma yastık kılıfı ve dantellere yeniden hayat verdiğini söyledi.