Fethiye'ye gelen Yunan şeflerden Türk misafirperverliğine övgü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen gastronomi festivaline katılan Yunan şefler, Türk misafirperverliğinden memnun kaldı.

Fethiye Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu ile Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali kapsamında, Yunan şefler yemek sunumları yaptı.

Yunan şeflerden Dimitris Kozas, AA muhabirine, Fethiye'nin çok güzel ve temiz olduğunu söyledi.

Rodos'ta asırlık bir restoranı bulunduğunu ve çok fazla Türk müşterisi olduğunu anlatan Kozas, "Bizde soğuk meze, Fethiye'de de sıcak meze daha fazla. Çok iyi karşılandık, çok mutluyuz. Restoranımda Türk misafirleri ağırlamaktan çok mutluyum. Birçok Türk arkadaşım, dostum var. Yemeklerimiz de hemen hemen aynı." dedi.