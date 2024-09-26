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        Fethiye'ye gelen Yunan şeflerden Türk misafirperverliğine övgü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen gastronomi festivaline katılan Yunan şefler, Türk misafirperverliğinden memnun kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:54 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:54
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        Fethiye'ye gelen Yunan şeflerden Türk misafirperverliğine övgü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen gastronomi festivaline katılan Yunan şefler, Türk misafirperverliğinden memnun kaldı.

        Fethiye Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu ile Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali kapsamında, Yunan şefler yemek sunumları yaptı.

        Yunan şeflerden Dimitris Kozas, AA muhabirine, Fethiye'nin çok güzel ve temiz olduğunu söyledi.

        Rodos'ta asırlık bir restoranı bulunduğunu ve çok fazla Türk müşterisi olduğunu anlatan Kozas, "Bizde soğuk meze, Fethiye'de de sıcak meze daha fazla. Çok iyi karşılandık, çok mutluyuz. Restoranımda Türk misafirleri ağırlamaktan çok mutluyum. Birçok Türk arkadaşım, dostum var. Yemeklerimiz de hemen hemen aynı." dedi.

        Stavros Koustenis ise Fethiye ve yemekleri çok beğendiğini dile getirdi.

        Türk misafirperverliğini çok beğendiğini, çok iyi ağırlandıklarını vurgulayan Koustenis, şunları kaydetti:

        "Yemeklerimiz hemen hemen aynı ama bazı tatlar burada çok hoşuma gitti. Yunanlar ve Türkler aynı masaya toplandık. Çok güzel yemekler yedik. Bizi çok güzel karşıladılar. Bize hazırladıkları masa çok güzeldi, hiçbir yerde bu kadar güzelini görmedim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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