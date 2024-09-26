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        Muğla'da orman yangınlarından etkilenen arıcılara destek verilecek

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarından etkilenen arıcılara kovan, bal süzme makinesi, bal dinlendirme kazanı, arıcı kıyafeti ve arıcılık el aletleri desteği verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:25 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:36
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        Muğla'da orman yangınlarından etkilenen arıcılara destek verilecek
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        Muğla Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarından etkilenen arıcılara kovan, bal süzme makinesi, bal dinlendirme kazanı, arıcı kıyafeti ve arıcılık el aletleri desteği verecek.

        Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesi Çatakbağyaka ve Sarnıç mahalleleri arasında Sivri Dağı mevkisinde çıkan ve 600 hektar orman alanının zarar gördüğü yangında mağdur olan arıcılar için çalışma yürütüyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla, soğutma çalışmaları devam ederken bölgeye giden ekipler, yangınlarda 710 kovanın zarar gördüğünü belirledi.

        Bunun üzerine ekipler, bal üreticilerine kovan, bal süzme makinesi, bal dinlendirme kazanı, arıcı kıyafeti ve arıcılık el aletleri desteği vermek için çalışma başlattı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, gazetecilere, yangının yaralarını bir nebze olsun sarmak, kararan umutları yeşertmek istediklerini söyledi.

        Orman yangınları sonrası, alevlerden etkilenen bitki örtüsü ve geçim kaynakları zarar gören üreticiler için devreye girdiklerini vurgulayan Aras, şöyle konuştu:

        "Bu kapsamda üreticilerimize fidan desteklemesi ve arıcılara malzeme desteğiyle yaraları bir nebze olsun sarma çabasındayız. Muğla'mızın geleceğe miras en büyük zenginliklerinden biri de ormanlarıdır. Ne yazık ki yaz aylarında yaşadığımız orman yangınları, bizlerin üzerine titrediği ormanlarımıza, yemyeşil ağaçlarımıza, doğamıza, bitki örtüsüne, burada nefes alan canlılara, geçim kaynağı arıcılık olan üreticilerimize zarar verdi."

        Yangınlardan zarar gören toprakların yeniden yeşermesi, üreticilerin dünyanın en özel çam balını tekrar üretmesi için mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Aras, Muğla'nın üretiminin devam etmesini sağlayacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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