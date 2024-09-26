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        Muğla'da taklit ve tağşiş ürün denetimi yapıldı

        Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Muğla'nın yöresel zenginliği ve markası bal konusunda taklit ve tağşişin önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:57 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:22
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        Muğla'da taklit ve tağşiş ürün denetimi yapıldı
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        Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Muğla'nın yöresel zenginliği ve markası bal konusunda taklit ve tağşişin önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

        İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bal sağım mevsimindeki arıcılar ziyaret edildi.

        Tarım ve Orman Müdürü İl Barış Saylak'ın da hazır bulunduğu denetim ve rehberlik ziyaretinde, üretilen balların kalite ve güvenilirliği yerinde kontrol edildi.

        Saylak, tarladan sofraya sağlıklı ve güvenilir gıda zincirini sürdürülebilir kılmak ve özellikle zeytinyağı ve bal gibi Muğla'ya özgü ürünlerde taklit ve tağşişin önüne geçebilmek amacıyla mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadıklarını söyledi.

        Balda taklit ve tağşişin hem arıcıların geçimini zorlaştırdığı hem de kamuoyundaki güvenli gıda algısını derinden sarstığını belirten Saylak, "Vatandaşlarımız satın aldıkları balın gerçek olduğuna güvenmek durumunda. Bu nedenle sadece üretimde değil, tüketici bilinçlendirme konusunda da gayretle çalışıyoruz." dedi.

        Bal ve zeytinyağının dünyada en fazla sahtecilik yapılan ürünler arasında yer aldığını vurgulayan Saylak, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikli hedefleri arısında olduğunu kaydetti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 2024 yılının ilk 8 ayında 17 bin 698 işletmede denetim gerçekleştirilirken 540 numune toplandı. Bu kapsamda 41 bal, 32 zeytinyağı ve 114 süt ürünü numunesi ile yapılan denetimler neticesinde 6 işletmeye taklit ve tağşiş nedeniyle cezai işlem uygulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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