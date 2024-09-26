Bodrum'da kıyı şeritte aydınlatma çalışmaları

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde kıyı şeridinde aydınlatma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Turgutreis Mahallesinde yürütülen aydınlatma çalışmaları kapsamında Turgutreis Meydanı ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı arasındaki bölgeye yeni aydınlatma direkleri yerleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında 45 aydınlatma direği koyulurken toplam 63 aydınlatma direğinin bölgeye yerleştirilmesi planlanıyor.

Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış, yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetini dile getirerek Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve ekibine teşekkür etti.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Hasan Duman, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla başlattıkları sahil aydınlatma projesi kapsamında arızalı olan veya aydınlatması olmayan bölgelerin tamamını yenilediklerini, bu çalışmanın yarımadadaki tüm sahil kesiminde devam edeceğini ifade etti.