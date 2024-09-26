Bodrum'a "Silver Ray" kruvaziyeri 715 yolcu getirdi

Gece saatlerinde hareket edecek kruvaziyer, Rodos Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

Gemiyle gelen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.

Bahamalar bayraklı 233 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide, çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 715 yolcu ile 541 personel bulunuyor.

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