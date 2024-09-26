Fethiye'de uçurumda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uçurumda mahsur kalan kedi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uçurumda mahsur kalan kedi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarıldı.
Babadağ'ın eteklerinde uçurumda bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine, bölgeye AKUT Fethiye ekibi sevk edildi.
AKUT ekibi, ip yardımıyla ulaştığı kediyi kurtardı.
Kedi, sahibi İlsu Coştal'a teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.