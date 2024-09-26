TCSG Umut, Datça ilçesi açıklarında göreve başladı

TCSG Umut, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının en büyük gemilerinden biri olma özelliği taşıyor.

Denizlerde ihtiyacı olan insanlara ve balıkçılara yardım amacıyla Türk sularında görev yapan TCSG Umut, 88 metre uzunluğunda ve gelişmiş teknolojik sistemlere sahip.

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