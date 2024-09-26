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        TCSG Umut, Datça ilçesi açıklarında göreve başladı

        Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Umut gemisi, kara sularının korunması ve keşif karakol görevi amacıyla Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 21:18 Güncelleme: 26.09.2024 - 21:42
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        TCSG Umut, Datça ilçesi açıklarında göreve başladı
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        Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Umut gemisi, kara sularının korunması ve keşif karakol görevi amacıyla Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında göreve başladı.

        Denizlerde ihtiyacı olan insanlara ve balıkçılara yardım amacıyla Türk sularında görev yapan TCSG Umut, 88 metre uzunluğunda ve gelişmiş teknolojik sistemlere sahip.

        TCSG Umut, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının en büyük gemilerinden biri olma özelliği taşıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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