Muğla'da kurduğu tesiste 80 kadına istihdam sağlıyor

OSMAN AKÇA/DURMUŞ GENÇ - Muğla'da, iki yıl önce devlet desteği ile yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla tekstil atölyesi kuran Aydın Demirhan, tesiste 80 kadına istihdam sağlıyor.

Menteşe ilçesinin Gülağzı mevkisindeki atölyede, tamamı organik ve geri dönüştürülmüş elyaftan elde edilen ürünler, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Demirhan, AA muhabirine, 2022'de yatırım amaçlı Muğla'da iş yeri ve depo arayışına girdiklerini, uygun yerin bulunmasının ardından yatırıma başladıklarını söyledi.

"Tişörtler, pantolonlar, ceketler, montların tamamı organik ve doğaya herhangi bir şekilde zarar vermeyen malzemeden üretilmekte. Bu saydığım ürünlerin tamamına yakınını Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Başlıca ülkeler Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Hollanda ve İsveç diyebiliriz. Tabii bunun yanında sayamadığım irili ufaklı çok sayıda ülkeye de ihracat yapıyoruz. Yakın zamanda başladığımız yereldeki firmalarımız ve müşterilerimiz de var. Onlara da organik ve geri dönüştürülmüş elyaflardan üretim yapıp yerel ekonomiye katkı sağlıyoruz."

Üretimlerini yaparken sürdürülebilir bir çevre için organik ve geri dönüştürülmüş elyafları kullandıklarına dikkati çeken Demirhan, şöyle konuştu:

Demirhan, en büyük hedeflerinin kadın emek ve iş gücünü ekonomiye kazandırmak olduğunu ve bunda da başarılı olduklarını, çalışanların yüzde 90'ını kadınların oluşturduğunu ifade etti.

Kadınların işgücüne katkılarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Demirhan, "Çünkü gerçek anlamda ekonomik gücü olan kadının gücünü biz biliyoruz. Hem güçlü hem de ekonomik olarak sağlam bir şekilde ayakta durabiliyorlar." dedi.

Demirhan, işletmelerinde günde 4 ile 6 bin arası tişört ve yaklaşık 4 bin civarında sweatshirt ürettiklerini, model bazında değişmekle beraber güncel ve sürekli bir üretim yapıldığını aktardı.