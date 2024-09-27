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        Muğla'da 3 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde 3 kişiyi silahla yaralayarak kaçtıktan sonra kent merkezinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:54 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:00
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        Muğla'da 3 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde 3 kişiyi silahla yaralayarak kaçtıktan sonra kent merkezinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Yatağan TOKİ konutlarında tartıştığı kız arkadaşı B.G.K. ile yanındaki D.G'yi silahla yaralayan, daha sonra bölgedeki bir ekmek fırınında tartıştığı H.A'yı bacağından vuran S.G. kaçtı.

        Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten jandarma ekipleri, zanlıyı Muğla kent merkezinde dolmuş beklerken gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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