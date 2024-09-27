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        Muğla'da ABD'li sanatçı Della Miles konser verdi

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Della Miles konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 23:26 Güncelleme: 27.09.2024 - 23:38
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        Muğla'da ABD'li sanatçı Della Miles konser verdi
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Della Miles konser verdi.

        Ortaca Belediyesi tarafından düzenlenen konser, Dalyan Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

        Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliğini yapan Della Miles, konserde İngilizce ve Türkçe şarkılar seslendirdi.

        Della Miles, "Sil Baştan", "Dom Dom Kurşunu" gibi şarkıları sanatseverler eşliğinde söyledi.

        Müzikseverler sanatçının konserine yoğun ilgi gösterdi.

        Ayrıca konser alanında yapılan kermeste, Muğla ve Dalyan'a özgü simgesel ürünler satışa sunuldu.

        Konserden elde edilen gelirin, yapımı devam eden sokak hayvanları geçici rehabilitasyon ve bakım merkezinin bulunduğu barınak için kullanılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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