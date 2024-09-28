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        Muğla'da iki komşu arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:46 Güncelleme: 28.09.2024 - 12:03
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        Muğla'da iki komşu arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi, hayatını kaybetti.

        Kadıköy Mahallesi'nde Bayram A. (62) ile komşusu Cengiz Çetin (45) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram A. av tüfeğiyle, komşusu Çetin'e ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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