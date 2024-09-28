Muğla'da itfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı

Son 10 yılda 61 bin 192 olaya müdahale ettiklerini belirten Karyağdı, olaylara ulaşım sürelerini 6 dakika 58 saniyeye indirdiklerini ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, gazetecilere, 13 ilçede grup amirliği, 26 itfaiye istasyonu, Afet Koordinasyon merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile il genelinde 41 noktada hizmet verdiklerini söyledi.

Tatbikatta, senaryo gereği itfaiye ekipleri, yanan bir eve ve araca müdahale ederek, alevleri söndürdü. Kuyuya düşmüş bir yavru kediyi kurtaran ekipler, trafik kazasında araçta sıkışan kişiyi çıkardı.

Muğla'da itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta ev ve araba yangınına müdahale edildi, trafik kazasında araçta sıkışan vatandaş kurtarıldı.

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