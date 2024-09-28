Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da itfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı

        Muğla'da itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta ev ve araba yangınına müdahale edildi, trafik kazasında araçta sıkışan vatandaş kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 12:32 Güncelleme: 28.09.2024 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da itfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta ev ve araba yangınına müdahale edildi, trafik kazasında araçta sıkışan vatandaş kurtarıldı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Menteşe ilçesinde tatbikat gerçekleştirildi.

        Tatbikatta, senaryo gereği itfaiye ekipleri, yanan bir eve ve araca müdahale ederek, alevleri söndürdü. Kuyuya düşmüş bir yavru kediyi kurtaran ekipler, trafik kazasında araçta sıkışan kişiyi çıkardı.

        Tatbikat sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye grup amirlikleri arasında düzenlenen yarışmada, Bodrum İtfaiye Ekip Amirliği birinci oldu.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, gazetecilere, 13 ilçede grup amirliği, 26 itfaiye istasyonu, Afet Koordinasyon merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile il genelinde 41 noktada hizmet verdiklerini söyledi.

        Son 10 yılda 61 bin 192 olaya müdahale ettiklerini belirten Karyağdı, olaylara ulaşım sürelerini 6 dakika 58 saniyeye indirdiklerini ifade etti.

        Tatbikata, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Merve Fidem Barut, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Vali de tepki gösterdi! Yaşlı adama feci darp!
        Vali de tepki gösterdi! Yaşlı adama feci darp!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Kadın, ön kaputa ve cama çarpıp can verdi! Sürücüden şaşırtan savunma!
        Kadın, ön kaputa ve cama çarpıp can verdi! Sürücüden şaşırtan savunma!
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Rus fenomen Tatiana 'kusursuz' çıktı!
        Rus fenomen Tatiana 'kusursuz' çıktı!
        Haftanın paylaşımları çocuk üzerine
        Haftanın paylaşımları çocuk üzerine
        Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!
        Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
        Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş

        Benzer Haberler

        Muğla'da iki komşu arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü
        Muğla'da iki komşu arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü
        Bodrum FK'nın rakibi Adana Demirspor
        Bodrum FK'nın rakibi Adana Demirspor
        Muğla'da "Askıda Bisiklet" projesiyle 30 çocuğa bisiklet hediye edildi
        Muğla'da "Askıda Bisiklet" projesiyle 30 çocuğa bisiklet hediye edildi
        Muğla'da ABD'li sanatçı Della Miles konser verdi
        Muğla'da ABD'li sanatçı Della Miles konser verdi
        Muğla açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla'da 3 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlı tutuklandı
        Muğla'da 3 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlı tutuklandı