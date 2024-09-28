12. Bodrum Türk Filmleri Haftası sinemayla dolu etkinliklere sahne olacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, 30 Eylül ile 6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle, DenizBank ana sponsorluğunda, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında, sinema ve sanat dolu faaliyetler yapılacak.

BSKD ve 12. BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, gazetecilere, çok güzel bir etkinliğe hazırlandıklarını ve oldukça heyecanlı olduklarını söyledi.

Bugüne kadar gerçekleşmiş en kapsamlı, sürprizli ve içi dolu etkinliğe imza atacaklarını ifade eden Sezgin, sadece açılış töreninde değil sonraki günlerde de Bodrum ve Kos Adası'nda 16 mekanda seyircilere ve konuklara eşsiz bir hafta yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

Sezgin, hafta kapsamında hem oyuncuların hem de yapımcı ve yönetmenlerin de katılımıyla birçok filmin tanıtım ve gösteriminin yapılacağını ve yeni teknolojilerin konuşulacağını kaydetti.

Bodrum'da gelecek yıl Bodrum Uluslararası Film Festivali yapmak istediklerini ve bunu da bir prova gibi değerlendirdiklerini aktaran Sezgin, şunları söyledi: