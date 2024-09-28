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        12. Bodrum Türk Filmleri Haftası sinemayla dolu etkinliklere sahne olacak

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, 30 Eylül ile 6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:12 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:20
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        12. Bodrum Türk Filmleri Haftası sinemayla dolu etkinliklere sahne olacak
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, 30 Eylül ile 6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle, DenizBank ana sponsorluğunda, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında, sinema ve sanat dolu faaliyetler yapılacak.

        BSKD ve 12. BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, gazetecilere, çok güzel bir etkinliğe hazırlandıklarını ve oldukça heyecanlı olduklarını söyledi.

        Bugüne kadar gerçekleşmiş en kapsamlı, sürprizli ve içi dolu etkinliğe imza atacaklarını ifade eden Sezgin, sadece açılış töreninde değil sonraki günlerde de Bodrum ve Kos Adası'nda 16 mekanda seyircilere ve konuklara eşsiz bir hafta yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

        Sezgin, hafta kapsamında hem oyuncuların hem de yapımcı ve yönetmenlerin de katılımıyla birçok filmin tanıtım ve gösteriminin yapılacağını ve yeni teknolojilerin konuşulacağını kaydetti.

        Bodrum'da gelecek yıl Bodrum Uluslararası Film Festivali yapmak istediklerini ve bunu da bir prova gibi değerlendirdiklerini aktaran Sezgin, şunları söyledi:

        "Hayalimizi gerçekleştirmek için ekipçe ve destekçilerimizle bu sürece hazırlandık. Açılış töreninin sunuculuğunu Hakan Bilgin üstleniyor. Açılışta Müfit Can Saçıntı'nın özel gösterisi 'Meşhur Ünlüler' ve Eypio'nun mini konseri de olacak. Müfit Can Saçıntı'nın katılımıyla Bodrum Yel Değirmenleri'nde 'Sinemada İtiraz Ediyorum' filminin açık hava gösterimi yapılacak. 5 ve 6 Ekim'de açık hava film gösterimlerine devam edilecek. Bodrum Türk Filmleri Haftası kapsamında Kos Adası’nda da etkinlikler düzenlenecek."

        Sezgin, pazartesi günü akşam yapılacak açılış ve ödül töreni ile bir hafta boyunca yapılacak etkinliklere tüm halkı davet etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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