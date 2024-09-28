GETOB'un başkanlığına Cengiz Aygün seçildi

Genel Kurula daha önce GETOB yönetiminde de görev almış olan AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete de katıldı.

Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde bir kültür merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda, faaliyet ve denetim kurulu raporları okunup onaylandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.