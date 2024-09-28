Fethiye'de Süper Enduro Şampiyonası'nın magazin startı verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası final yarışı için motosikletlerin güvenlik onayı alınıp, magazin startı verildi.

Beşkaza Meydanı'nda toplanan sporcular, verilen startla ilçe merkezinde tur attı.

Esenköy Mahallesi’nde bulunan Akdeniz Off-Road Park’ta gerçekleştirilecek olan yarışlar prestij, usta, hobi, gençler, veteran ve kadınlar olmak üzere altı farklı kategoride, 44 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

Sporcular lastik, kaya, ağaç ve çamur engellerinden oluşan parkurda mücadele edecek.