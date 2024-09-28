Lüks yat "White Rose Of Drachs" Fethiye'de
"White Rose Of Drachs" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
"White Rose Of Drachs" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
Birleşik Krallık bayraklı 65 metrelik yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. Tankerle getirilen 70 ton akaryakıt, yata ikmal edildi.
Dünyanın en lüks yatları arasında gösterilen geminin, 2004'de Almanya'da inşa edildiği öğrenildi.
15 knot seyir hızına sahip yatın, 15 kabinde 18 personel ve 12 misafir konaklama kapasitesine sahip olduğu kaydedildi.
Akaryakıt ikmalinin ardından geminin, Monako kentine gideceği öğrenildi.
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