Lüks yat "White Rose Of Drachs" Fethiye'de

15 knot seyir hızına sahip yatın, 15 kabinde 18 personel ve 12 misafir konaklama kapasitesine sahip olduğu kaydedildi.

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