GÜNCELLEME - Muğla'da iki komşu arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kadıköy Mahallesi'nde Bayram A. (62) ile komşusu Cengiz Çetin (45) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Bayram A, av tüfeğiyle komşusu Çetin'e ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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