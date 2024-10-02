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        Muğla'da yol kontrolünde 2 firari hükümlü yakalandı

        Muğla'da jandarmanın yol kontrollerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:44
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        Muğla'da yol kontrolünde 2 firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'da jandarmanın yol kontrollerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris ve Ortaca ilçelerinde yaptıkları rutin yol kontrollerinde, N.A. ve M.B'nin haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle arandıklarını belirledi.

        "Yağma" ve "dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 2 ay ve 12 yıl hüküm giydikleri anlaşılan N.A. ve M.B. gözaltına alındı.

        Firari hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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