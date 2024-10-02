AK Parti Muğla milletvekillerinden ulaşım yatırımları açıklaması

AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, Muğla'ya yapılan çoklu kademeli kavşak ve diğer ulaşım yatırımlarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştü.

Milletvekilleri Mete ve Otgöz'ün görüşmeye ilişkin yaptıkları yazılı açıklamada, buluşmada özellikle "Muğla-Denizli-Marmaris Farklı Seviyeli Kavşak" düzenlemesinin masaya yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada, projesi hazırlanan ve çalışmalara başlanan kavşak düzenlemesine turizm sezonu nedeni ile ara verildiği, kasım ayında çalışmalara tekrar başlanacağı bildirildi.