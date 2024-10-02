Muğla'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 55 kök Hint keneviri, bir miktar esrar ile 4 av tüfeği ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, N.K. ve E.E'nin Yaka Mahallesi'nde Hint keneviri ekimi ve uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit etti.

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